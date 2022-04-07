В США уже на полпути к одобрению закона, который поможет ускорить поставки американского вооружения в Украину. Сенат поддержал закон, теперь решение за Палатой представителей и президентом Байденом. Но почти нет сомнений, что закон примут. Вопрос лишь – когда, поскольку Палата представителей уходит на двухнедельные каникулы.

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Что такое ленд-лиз для Украины Благодаря ленд-лизу США могут максимально быстро и по упрощенной процедуре поставлять Украине оружие, технику, лекарства, продукты, нефть и другие необходимые товары. Ранее на пути была бюрократия, которая существенно тормозила принятие тех решений, которые были необходимы для обороны Украины мгновенно.

Одна из инициаторов закона о ленд-лизе для Украины сенатор Джин Шахин отметила, что максимально быстрая доставка военной помощи Украине имеет решающее значение. Она назвала нападение России самой большой угрозой для Европы со времен Второй мировой войны.

Поскольку этот кризис быстро обостряется, а Путин давит на Украину, на счету каждая минута,

– подчеркнула сенатор.

Как ленд-лиз помог победить Гитлера

Этот шаг уже называют историческим, поскольку такая программа действовала во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты в 1941 – 1945 годы по этой программе поставляли оружие, технику и другие товары своим союзникаи, чтобы сражаться с нацистской Германией.

Тогда помощь получили Великобритания, Китай, СССР и другие государства-союзники на общую сумму 50 миллиардов долларов. Сегодня это эквивалентно около 690 миллиардов долларов, оценивает британский юрист Алан Райли. Тогда экономика США переформатировалась:

заводы производили танки и артиллерию;

нефтяники обеспечивали технику горючим;

а фермеры выращивали продукты для военных и мирного населения, которое страдало от войны.

Все это срочно поставляли союзникам США. Считается, что именно эта программа стала переломной во Второй мировой войне и приблизила победу стран, противостоявших нацизму.

Условия ленд-лиза и важность для Украины

Ленд-лиз предусматривает упрощенные процедуры кредитования, поставки и транспортировки оружия в Украину и страны Восточной Европы. Программа будет действовать до 2023 финансового года (то есть до 1 октября 2022 года).

Закон позволяет президенту отдавать в долг или лизинг военное оборудование Украине. При этом использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взиматься. Так что фактически это будет почти безвозмездная помощь со стороны США.

Интересно! Томас Уоррик, исполняющий обязанности директора одной из программ Атлантического совета США, считает, что в рамках программы ленд-лиза Украине могут передать системы ПВО советских времен (С-300), которые есть на вооружении трех стран НАТО и высокотехнологичное оборудование (включая зенитные и беспилотные авиационные комплексы).

Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину. Рассчитываем на скорое принятие в Палате представителей и подпись президента США,

– отреагировал Кулеба.

Отметим, что украинские власти просили США об этом шаге уже длительное время. К примеру, глава Офиса Президента Андрей Ермак еще 2 недели назад отмечал, что Украина может выиграть войну против России, получив серьезное наступательное вооружение. А это возможно лишь благодаря полноценному ленд-лизу.

О чем свидетельствует такая поддержка

Во-первых, США верят в победу Украины и готовы прилагать усилия, чтобы помочь Украине противостоять.

Во-вторых, это в очередной раз показывает, как желание помочь Украине защититься объединило все страны с демократическими ценностями. Демократы и республиканцы, которые обычно имеют противоречия, вместе разрабатывают законы для поддержки Украины и единогласно голосуют за них.

В-третьих, США видят в войне России против Украины шанс ослабить своего идеологического врага.

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