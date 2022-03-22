Мовиться про надання великої кількості озброєння Україні від країн-партнерів. Таку думку голова Офісу Президента висловив під час онлайн-виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Британії Chatham House.

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Яка зброя може допомогти Україні

За словами посадовця, наразі українські воїни вже можуть ефективно відбивати атаки загарбників. Проте для переходу в повноцінний наступ на окупантів може знадобитися більше збройних ресурсів.

Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування,

– зазначив Андрій Єрмак

Він наголосив і на необхідності в ешелонованій системі протиповітряної оборони. Вона дозволить нашим захисниками збиває ворожі та балістичні ракети на значно більшій відстані, ніж зараз.

Що таке програма ленд-лізу



Дослівний переклад перекладається з англійської "позичати" чи "здавати в оренду". Це була система, за якою США передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси та техніку. Також у програмі передбачалася доставляння продовольства й стратегічної сировини.



Зазвичай це робилося частково на безоплатній основі. Тому таке запозичення не завдавало значної шкоди економіці союзників.

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