Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що Україна для них – це велика Чорнобаївка.

Актуально Окупанти розстріляли своїх військових, які відмовилися воювати, – Арестович

За його словами, пріоритет – взяття столиці – у ворога залишиться до останнього. Звісно, по Києву будуть завдавати удари, але українській столиці нічого не загрожує.

Арестович наголосив, що окупанти продовжують робити ті самі помилки. При цьому у противника немає іншого виходу, ніж просто покинути територію нашої держави.

Ворог буде пробувати наступати, поки у нього не закінчаться сили. А закінчаться вони досить швидко.

Я даю 2 або 3 тижні на припинення активних бойових дій, бо росіянам не буде чим воювати,

– резюмував Арестович.

Крім того, він підтвердив, що запасів боєприпасів та продовольства у Росії вистачить на 3 – 5 діб, а далі може бути обвал.

Цікаво – Брифінг Арестовича за 21 березня: дивіться відео