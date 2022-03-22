Ті, хто ще в складі армії, будуть перебувати під впливом цих веж. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

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Хто не воює, але є там в Росії, ухиляються від цього всіма можливими засобами, як і білоруси. Саме тому мобілізовують людей з окупованого Донбасу у квазіреспубліках. Був випадок, коли розстріляли людей, які відмовилися йти в бій,

– сказав Арестович.

За його словами, ті, кого розстріляли, не мали жодного бойового досвіду. Це приклади нелюдяності, які окупанти проявляють не лише до українців, але й до самих себе. Стають людьми тільки, коли вийшли з-під впливу зомбі-машини.

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