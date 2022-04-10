Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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"Заявление Польши о готовности принять на своей территории ядерное оружие от стран НАТО – это мощный сигнал для Путина, для путинского режима", – отметил нардеп.

По словам Вениславского, российский президент должен отдавать себе отчет в том, что ситуация меняется. Важным сигналом для него должно быть и одобрение Сенатом США закона о ленд-лизе для Украины, а также готовность европейских партнеров передавать новейшие образцы вооружения украинской армии.

Все это элементы давления на Путина, чтобы он понимал, что даже тех минимальных задач, которые он себе ставит, вряд ли удастся достичь,

– добавил депутат.