Речь идет об увеличении количества солдат с нынешних 100 тысяч до 150 тысяч в будущем. Это связано с растущей агрессивностью России.

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Также Ярослав Качиньский сказал, что Варшава открыта и для размещения ядерного оружия США на своей территории. Однако эта инициатива должна исходить от Вашингтона.

Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы и было бы для России четким сигналом,

– заявил он.

По его словам, сейчас такой вопрос не стоит остро, "но это может скоро измениться".