Процесс увеличения запасов продлится несколько недель или даже месяцев. Резервы расширят таким образом, чтобы обеспечить население ЕС и стран-партнеров, включая Украину.

Важно Такого взрыва, как в 1986 году на ЧАЭС быть уже не может, – Емельяненко

Среди прочего резервы будут включать оборудование для дезактивации, перчатки, маски и другие материалы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

Для чего это Европе

Российские войска создавали ядерную угрозу в Украине, захватывая и даже обстреливая АЭС. Так, оккупанты захватили крупнейшую в Украине Запорожскую атомную электростанцию.

Ядерные объекты обслуживаются высококвалифицированными и квалифицированными кадрами, что трудно в условиях нынешней конфликтной ситуации, особенно когда они захвачены вооруженными силами,

– заявили представители ЕС.

Более того, Россия неоднократно угрожала ядерным и химическим оружием. В таком случае последствия войны почувствует и Европа. Это и побудило союз к подготовке в случае реализации страной-агрессором своих угроз.

Отметим, что Чернобыльская АЭС – снова под контролем Украины. Выходя, оккупанты разграбили помещение, похитили технику и забрали в плен военных.

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