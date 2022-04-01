Процесс увеличения запасов продлится несколько недель или даже месяцев. Резервы расширят таким образом, чтобы обеспечить население ЕС и стран-партнеров, включая Украину.
Важно Такого взрыва, как в 1986 году на ЧАЭС быть уже не может, – Емельяненко
Среди прочего резервы будут включать оборудование для дезактивации, перчатки, маски и другие материалы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.
Для чего это Европе
Российские войска создавали ядерную угрозу в Украине, захватывая и даже обстреливая АЭС. Так, оккупанты захватили крупнейшую в Украине Запорожскую атомную электростанцию.
Ядерные объекты обслуживаются высококвалифицированными и квалифицированными кадрами, что трудно в условиях нынешней конфликтной ситуации, особенно когда они захвачены вооруженными силами,
– заявили представители ЕС.
Более того, Россия неоднократно угрожала ядерным и химическим оружием. В таком случае последствия войны почувствует и Европа. Это и побудило союз к подготовке в случае реализации страной-агрессором своих угроз.
Отметим, что Чернобыльская АЭС – снова под контролем Украины. Выходя, оккупанты разграбили помещение, похитили технику и забрали в плен военных.
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