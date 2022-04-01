Процес збільшення запасів триватиме кілька тижнів чи навіть місяців. Резерви розширять таким чином, щоб забезпечити населення ЄС та країн-партнерів, включаючи Україну.

Важливо Такого вибуху, як у 1986 році, на ЧАЕС бути вже не може, – Ємельяненко

З-поміж іншого резерви включатимуть обладнання для дезактивації, рукавички, маски та інші матеріали для хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту.

Для чого це Європі

Російські війська створювали ядерну загрозу в Україні, захоплюючи та навіть обстрілюючи АЕС. Так, окупанти захопили найбільшу в Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Ядерні об'єкти обслуговуються висококваліфікованими та кваліфікованими кадрами, що важко в умовах нинішньої конфліктної ситуації, особливо коли вони захоплені збройними силами,

– заявили представники ЄС.

Щобільше, Росія неодноразово погрожувала ядерною та хімічною зброєю. В такому випадку наслідки війни відчує і Європа. Це й спонукало союз до підготовки у випадку реалізації країною-агресоркою своїх погроз.

Зазначимо, що Чорнобильська АЕС – знову під контролем України. Виходячи, окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та забрали в полон військових.

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