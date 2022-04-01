После возвращения контроля за атомной электростанцией к украинцам об этом сразу известили Международное агентство по атомной энергии.

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МАГАТЭ сообщили, что Украина контролирует ЧАЭС

Украина сообщила МАГАТЭ, что российские войска, контролировавшие Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменной форме передали контроль над АЭС украинскому персоналу,

говорится в сообщении.

Сами же оккупантами несколькими колоннами отправились на территорию Беларуси.

Россияне вышли из территории ЧАЭС: что известно

Российские захватчики покинули ЧАЭС вечером 31 марта . Выходя, российские оккупанты ограбили помещение, угнали технику и другие ценные вещи, забрали с собой в плен украинских военных, охранявших станцию.

Заметим, что сразу после захвата станции оккупанты начали строить в зоне отчуждения фортификационные сооружения, поэтому получили облучение.