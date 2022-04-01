Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Калининград на переговоры с российскими чиновниками. Перед этим он разговаривал с представителями украинского правительства.

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МАГАТЭ обдумывает конкретные шаги для немедленного оказания помощи Украине

Гросси детально обсудил с украинскими чиновниками конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы немедленно предоставить Украине неотложную техническую помощь по вопросам ядерной безопасности. Встреча прошла на Южно-Украинской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ вернется в Вену 1 апреля и в тот же день проведет пресс-конференцию.

Украина сообщила МАГАТЭ, что российские войска, контролирующие Чернобыльскую атомную электростанцию ​​с 24 февраля, в письменной форме передали контроль над ней украинскому персоналу. Оккупанты уже перебросили 2 свои колонны в сторону Беларуси. Третий конвой покинул город Славутич, в котором живут многие сотрудники ЧАЭС, и также двинулся в сторону Беларуси.

Кроме того, Украина сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские войска, но эти силы, вероятно, готовятся к уходу.

– рассказали в Агентстве.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ проводит тесные консультации с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии помощи и поддержки на ЧАЭС.

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МАГАТЭ до сих пор не получает дистанционных данных из ЧАЭС

Агентство пока не смогло подтвердить новости о том, что российские военные получили высокие дозы радиации во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Сейчас МАГАТЭ ищет дополнительную информацию, чтобы дать независимую оценку этой ситуации.

Из 15 действующих реакторов Украины на четырех площадках работают 9:

2 – на подконтрольной России Запорожской АЭС,

4 – на Ровненской,

1 – на Хмельницкой,

2 – на юге Украины.

Остальные реакторы закрыты на регулярное техническое обслуживание. В МАГАТЭ добавили, что по мерам предосторожности ситуация осталась неизменной. Агентство до сих пор не получало дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на ЧАЭС. Однако такие данные передавались в штаб-квартиру МАГАТЭ из других АЭС в Украине.

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