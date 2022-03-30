Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко. Он напомнил, что работники, выведенные со станции, выполняли свои обязанности более 600 часов , – сообщает 24 канал.

Читайте также Когда действовал мониторинг, превышение радиации было более чем в 7 раз, – Крамаренко о ЧАЭС

Ротация смены на ЧАЭС: что известно

Крамаренко подчеркнул, что благодаря преданной работе персонала ЧАЭС работает без перебоев.

На ЧАЭС в настоящее время выполняет свои должностные обязанности 59 специалистов, из них 6 женщин. Они поддерживают Чернобыльскую станцию ​​в безопасном режиме и рисков пока мы не видим благодаря нашим сотрудникам,

– отметил он.

Выведенных из ЧАЭС специалистов доставили в Славутич. В настоящее время с ними работает психолог. Сообщается, что персонал не испытывал физическое давление со стороны российских военных, однако оккупанты оказывали сильное психологическое давление.

Обратите внимание: по данным главы ГАЗО, станция получает питание из Беларуси. На территории зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует.

Важно – МАГАТЭ больше не имеет связи с системами мониторинга на ЧАЭС



