Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. Він нагадав, що працівники, яких вивели зі станції, виконували свої обов’язки понад 600 годин, – повідомляє 24 канал.
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Ротація зміни на ЧАЕС: що відомо
Крамаренко наголосив, що завдяки відданій роботі персоналу, ЧАЕС працює без перебоїв.
На ЧАЕС наразі здійснює свої посадові обов’язки 59 спеціалістів, із них – 6 жінок. Вони підтримують Чорнобильську станцію в безпечному режимі і ризиків наразі ми не вбачаємо завдяки нашим співробітникам,
– зазначив він.
Виведених з ЧАЕС фахівців доставили у Славутич. Наразі з ними працює психолог. Повідомляється, що персонал не зазнавав фізичного тиску з боку російських військових, проте окупанти чинили сильний психологічний тиск.
Зверніть увагу: за даними голови ДАЗВ, станція отримує живлення з Білорусі. На території зони відчуження енергопостачання відсутнє.