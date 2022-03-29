Так, главной целью визита гендиректора является начало оперативной поддержки безопасности ядерных объектов Украины.

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Это будет включать в себя отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и перевозки важных предметов безопасности, включая оборудование для мониторинга и аварийной помощи.

Военный конфликт подвергает опасности украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры, чтобы убедиться, что они могут продолжать работать безопасно, а также уменьшить риск ядерной аварии,

– подчеркнул Гросси.

Во время визита генеральный директор МАГАТЭ посетит одну из атомных электростанций Украины.

"Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности, имеет первостепенное значение. Сейчас мы готовы оказать необходимую поддержку", – сказал он.

По его словам, уже было несколько "звоночков".

"Мы больше не можем позволить себе тратить время. Этот конфликт уже влечет за собой невероятные человеческие страдания и разрушения. Экспертиза МАГАТЭ необходима, чтобы предотвратить ядерную аварию", – добавил Гросси.

Ожидается, что генеральный директор МАГАТЭ проведет пресс-конференцию по возвращении в Вену в конце этой недели.

К слову, ранее глава Минэнергетики объяснил, что миссия МАГАТЭ может прибыть на объекты АЭС, когда там не будет россиян. Речь идет о Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях. Так, только на Запорожской АЭС сейчас около 300 – 500 оккупантов.

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