Миссия не сможет ничего гарантировать в присутствии вооруженных людей на станции

Галущенко заявил, что украинский ядерный регулятор на постоянной связи с МАГАТЭ. Министр рассказал, что МАГАТЭ предлагали сделать совместно с ОБСЕ формат постоянной миссии на атомных объектах Украины.

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"С МАГАТЭ постоянно общается наш ядерный регулятор. Мы сами предлагали и писали совместное письмо МАГАТЭ, чтобы они сделали совместно с ОБСЕ какой-то формат постоянной миссии на атомных объектах Украины", – сказал Галущенко.

Руководители Минэнергетики объяснили, что миссия МАГАТЭ может прибыть на объекты, когда там не будет россиян. В то же время, только на Запорожской АЭС сейчас около 300 – 500 оккупантов.

Предпосылкой для приезда миссии должен быть выход россиян оттуда. Миссия не сможет ничего гарантировать в присутствии вооруженных людей на станции. На ЗАЭС находятся от 300 до 500 военных, они живут там Около 50 единиц техники стоят прямо у блоков,

– заявил министр.

Галущенко обратил внимание на присутствие представителей "Росатома" на атомных объектах. Он предположил, что они могли объяснить оккупантам, что не нужно открывать огонь.

"Там также находятся 11 представителей "Росатома". Большой вопрос – зачем они там. Но, может, хоть объяснят этим "обезьянам", что не стоит стрелять из танков, минометов и гранатометов по атомным объектам", – резюмировал глава Минэнергетики.

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