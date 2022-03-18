Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что в Энергодаре, где находится ЗАЭС, сейчас украинские власти, которые функционируют и обеспечивают систему жизнедеятельности города.

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"Конечно, в условиях давления со стороны российских оккупантов. Также свои обязанности выполняют граждане Украины в городе Энергодар, работающие на Запорожской атомной электростанции, понимая свою ответственность перед всем человечеством", – сказал Старух.

Он добавил, что ЗАЭС имеет 6 блоков и нуждается в постоянном надзоре специалистов. Старух отметил, что украинские власти делают все, что от нее зависит, чтобы станция работала стабильно.

ЗАЭС в очередной раз обстреляли

Россияне 16 марта повредили высоковольтную линию электропередачи ЗАЭС. Они обстреляли объект. Поэтому из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Отремонтировать линию пока нет возможности из-за активных боевых действий.

Старух о ситуации на Запорожской АЭС: смотрите видео