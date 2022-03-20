Кроме того, к вечеру 20 марта удалось частично эвакуировать и других лиц, находившихся на территории временно оккупированной станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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Вечером 20 марта с территории временно оккупированной АЭС удалось вывезти:

50 человек сменного персонала станции;

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного);

1 служащего ГСЧС;

4 "сталкера".

В "Энергоатоме" отметили, что на замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут выполнять свои обязанности и будут обеспечивать функционирование украинского предприятия.

Добавим, что предыдущая смена около 600 часов героически выполняла свои обязанности и поддерживала надлежащий уровень безопасности, несмотря на постоянное психологическое давление оккупантов.

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