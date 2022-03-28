Місія не зможе нічого гарантувати за присутності озброєних людей на станції

Галущенко заявив, що український ядерний регулятор на постійному зв'язку з МАГАТЕ. Міністр розповів, що МАГАТЕ пропонували зробити спільно з ОБСЄ формат постійної місії на атомних об'єктах України.

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"З МАГАТЕ постійно спілкується наш ядерний регулятор. Ми самі пропонували і писали спільний лист МАГАТЕ, щоб вони зробили спільно з ОБСЄ якийсь формат постійної місії на атомних об'єктах України", – сказав Галущенко.

Очільник Міненергетики пояснив, що місія МАГАТЕ може прибути на об'єкти, коли там не буде росіян. Водночас тільки на Запорізькій АЕС наразі близько 300 – 500 окупантів.

Передумовою для приїзду місії має бути вихід росіян звідти. Місія не зможе нічого гарантувати за присутності озброєних людей на станції. На ЗАЕС перебувають від 300 до 500 військових, вони живуть там. Близько 50 одиниць техніки стоїть прямо біля блоків,

– заявив міністр.

Галущенко звернув увагу на присутність представників "Росатома" на атомних об'єктах. Він припустив, що вони могли пояснити окупантам, що не потрібно відкривати вогонь.

"Там також перебувають 11 представників "Росатома". Велике питання – навіщо вони там. Але, може, хоч пояснять цим "обізянам", що не варто стріляти з танків, мінометів та гранатометів по атомних об'єктах", – резюмував глава Міненергетики.

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