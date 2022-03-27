Підставою для цього є політика "ядерного тероризму", яку проводить Росія
Про це заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль. За її словами, Україна пране усунути Росію з МАГАТЕ.
До теми Україна попросила МАГАТЕ відсторонити росіян від впливу на рішення щодо українських питань
Якщо ж усунути РФ не вдасться, то Україна принаймні хоче зменшити вплив окупантів та відсторонити росіян від ключових позицій.
Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики,
– сказала Зеркаль.
У Міненерго переконані, що підставою для цього є політика "ядерного тероризму", яку проводить Росія, захоплюючи українські АЕС.
Росія захопила українські АЕС
- У перший день повномасштабної війни проти України російські військові захопили ЧАЕС. 4-го березня ворог окупував ЗАЕС, де спричинив пожежу.
- Деякий час через окупантів ЧАЕС залишалася без електромережі, тому вимушено працювали резервні генератори. Це врятувало від катастрофи.
- На Чорнобильській АЕС тільки на 25-у добу окупації вдалося провести часткову ротацію. Під постійним тиском російських вбивць постійно перебувають працівники Запорізької атомної електростанції.
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