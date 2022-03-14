Та бодай відсторонити Росію від участі в ухваленні рішень у МАГАТЕ щодо українських питань. Про це розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков.

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Росіяни не повинні мати право участі в ухваленні рішень щодо України в МАГАТЕ

Російські окупанти захопили дві атомні станції в Україні – Чорнобильску та Запорізьку. Якою у цій ситуації мала б бути роль Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ)? На це питання відповів голова ДІЯРУ Олег Коріков.

За його словами, Державна інспекція ядерного регулювання України постійно підтримує контакт з МАГАТЕ та інформує організацію про кожну подію на українських ядерних об'єктах.

Але поки що від МАГАТЕ ми не отримали якоїсь дієвої реакції, жодних зрушень для забезпечення і дотримання базових вимог ядерної та радіаційної безпеки не відбулося,

– зазначив Коріков.

Про що мовиться:

Росія продовжує створювати небезпеку на мирних ядерних українських ядерних обєктах, які за міжнародними угодами перебувають під розширеними гарантіями МАГАТЕ.

Небо над Україною НАТО не закрило – навіть над зонами спостереження ядерних установок.

Що й казати про елементарні речі – роботу систем радіаційного контролю, постачання їжі та ліків для персоналу тощо.

Чому так відбувається? Коріков наголосив, що на рішення МАГАТЕ має помітний вплив Росія. Серед керівництва організації – чи не сотня росіян. Навіть заступник гендиректора – друга особа в МАГАТЕ – це громадянин Росії.

Україна звернулася до МАГАТЕ з пропозицією відсторонити громадян Росії від участі у прийнятті рішень щодо українських питань. Ми наполягаємо, щоб їх відсторонили навіть від ознайомлення з документами, які надходять з України до МАГАТЕ. Але – поки що рішення не прийнято,

– повідомив Олег Коріков.

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