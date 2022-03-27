Основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия

Об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Украина хочет устранить Россию из МАГАТЭ.

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Если же устранить РФ не удастся, то Украина, по крайней мере, хочет уменьшить влияние оккупантов и отстранить россиян от ключевых позиций.

Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике.
– сказала Зеркаль.

В Минэнерго убеждены, что основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия, захватывая украинские АЭС.

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