Основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия
Об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Украина хочет устранить Россию из МАГАТЭ.
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Если же устранить РФ не удастся, то Украина, по крайней мере, хочет уменьшить влияние оккупантов и отстранить россиян от ключевых позиций.
Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике.
– сказала Зеркаль.
В Минэнерго убеждены, что основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия, захватывая украинские АЭС.
Россия захватила украинские АЭС
- В первый день полномасштабной войны против Украины российские военные захватили ЧАЭС. 4 марта враг оккупировал ЗАЭС, где вызвал пожар.
- Некоторое время из-за оккупантов ЧАЭС оставалась без электросети, поэтому вынужденно работали резервные генераторы. Это спасло от катастрофы.
- На Чернобыльской АЭС только на 25 сутки оккупации удалось провести частичную ротацию. Под постоянным давлением русских убийц постоянно находятся работники Запорожской атомной электростанции.
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