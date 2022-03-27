Основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия

Об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Украина хочет устранить Россию из МАГАТЭ.

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Если же устранить РФ не удастся, то Украина, по крайней мере, хочет уменьшить влияние оккупантов и отстранить россиян от ключевых позиций.

Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике.

– сказала Зеркаль.

В Минэнерго убеждены, что основанием для этого является политика "ядерного терроризма", которую проводит Россия, захватывая украинские АЭС.

Россия захватила украинские АЭС

В первый день полномасштабной войны против Украины российские военные захватили ЧАЭС. 4 марта враг оккупировал ЗАЭС, где вызвал пожар.

Некоторое время из-за оккупантов ЧАЭС оставалась без электросети, поэтому вынужденно работали резервные генераторы. Это спасло от катастрофы.

На Чернобыльской АЭС только на 25 сутки оккупации удалось провести частичную ротацию. Под постоянным давлением русских убийц постоянно находятся работники Запорожской атомной электростанции.

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