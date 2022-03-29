Так, головною метою візиту гендиректора є започаткування оперативної підтримки безпеки ядерних об'єктів України.

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Це включатиме, зокрема, відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти та перевезення важливих предметів безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійної допомоги.

Військовий конфлікт ставить під небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії,

– наголосив Гроссі.

Під час візиту генеральний директор МАГАТЕ відвідає одну з атомних електростанцій України.

"Україна має одну з найбільших в Європі ядерно-енергетичних програм. Присутність МАГАТЕ там, де це необхідно для забезпечення безпеки, має першорядне значення. Зараз ми готові надати необхідну підтримку", – сказав він.

За його словами, вже було кілька "дзвіночків".

"Ми більше не можемо дозволити собі витрачати час. Цей конфлікт уже спричиняє неймовірні людські страждання та руйнування. Експертиза МАГАТЕ необхідна, щоб запобігти ядерній аварії", – додав Гроссі.

Очікується, що генеральний директор МАГАТЕ проведе пресконференцію після повернення до Відня наприкінці цього тижня.

До слова, раніше очільник Міненергетики пояснив, що місія МАГАТЕ може прибути на об'єкти АЕС, коли там не буде росіян. Йдеться про Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції. Так, тільки на Запорізькій АЕС наразі близько 300 – 500 окупантів.

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