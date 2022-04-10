Сирени тривоги анонсували в Польщі напередодні – вони не пов'язані з подіями в Україні чи загрозою державі. Повітряна тривога, за попередньою інформацією, звучала протягом однієї хвилини.

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У Польщі розкритикували звуки сирен

За інформацією телеграм-каналу, звуки сирен з нагоди акції пам'яті загиблих викликали неоднозначну реакцію в суспільстві.

Їх розкритикувалася у зв'язку з війною в Україні та акцентували, що в Польщі наразі перебувають сотні тисяч біженців, для яких звуки повітряної тривоги означають далеко не акцію пам'яті.

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12-ті роковини Смоленської катастрофи офіційно відзначатимуть по всій Польщі. У рамках вшанування пам'яті загиблих заплановані богослужіння, пам'ятні заходи та кінопокази.

Зауважте, що 10 квітня 2010 року внаслідок катастрофи літака Ту-154, яким польська делегація летіла з Варшави до Смоленська на урочистості з нагоди 70 роковин Катинського розстрілу, загинули 96 людей.

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