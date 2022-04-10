Дуда посетил место захоронения супругов Леха и Марии Качиньских – в крипте Королевского замка на Вавеле в Кракове. После этого он пообщался с журналистами, где заявил, что эта годовщина Смоленской авиакатастрофы является особенной, ведь именно в это время идет война России против Украины.

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"Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим уничтоженную Украину. Как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых", – подчеркнул Дуда.

Он назвал символическим то, что погибшие в Смоленской катастрофе летели в Россию, чтобы почтить память погибших в Катыни, убитых в 1940 году советскими военными. Пытаясь скрыть следы преступлений, все обвинения переводили на немцев. Но впоследствии оказалось, что к этому причастен именно НКВД.

Польский президент также вспомнил и слова Леха Качиньского относительно России. Сказал он их после того, как россияне напали на Грузию в 2008 году: "Сегодня это Грузия, затем Украина, а затем балтийские страны, а позже, возможно, и моя страна – Польша".

Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Самолет, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский и большое количество политической, военной, религиозной и гражданской элиты Польши, разбился, заходя на посадку в Смоленске. В общей сложности погибли 96 человек.

Почти по всей территории Польши 10 апреля 2022 года в 08:41 (момент катастрофы в Смоленске) включили сирены в память о жертвах трагедии. Власти некоторых городов решили не включать сирены, чтобы лишний раз не травмировать украинцев, сбежавших из-под российских обстрелов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования польскому народу относительно 12-й годовщины Смоленской катастрофы.