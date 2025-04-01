В следствии были вынесены постановления о выдвижении обвинений 43 российским экспертам по 61 вскрытию тел погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN 24.

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Почему в Польше обвинили 43 российских экспертов

Смоленская трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Под Смоленском упал польский самолет Ту-154 №101 с делегацией первых лиц Польши. Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа самолета российского производства погибли. Среди пассажиров были президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, начальник генерального штаба Войска польского Франтишек Гонгора и многие другие высокопоставленные чиновники. Уже тогда катастрофа вызвала много вопросов и разногласий в фактах.

Одним из крупных "смоленских расследований" является расследование о фальсификации данных российскими судебно-медицинскими и генетическими экспертами. По словам руководителя следственной группы №1 в Национальной прокуратуре Кшиштофа Шварца, они установили, что в судебно-медицинских заключениях, составленных российскими врачами в рамках следствия, содержится много ложной информации.

Руководитель следственной группы объяснил, что ложные записи в российских выводах касались отсутствия описания индивидуальных признаков жертв, описания органов и телесных повреждений и сведений о проведенных патологоанатомических действиях, которые фактически не выполнялись.

Анализируя эти протоколы, которые в России отличаются от тех, которые в Польше, мы установили серьезные нарушения в более 60 случаях, что, по нашему мнению, содержит признаки преступления,

– подчеркнул прокурор Шварц.

На запрос польской прокуратуры о правовой помощи по этому делу российская сторона ответила, что не будет сотрудничать, при этом ссылаясь на Европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам.

Польская прокуратура рассматривает возможность объявления в международный розыск более 40 российских судебно-медицинских экспертов. Она считает, что "российская сторона должна представить свою версию, почему произошли такие нарушения".

Кроме основного расследования и производства по фальсификации данных российскими экспертами, прокуратура ведет еще несколько дел: