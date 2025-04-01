У слідстві було винесено постанови про висунення обвинувачень 43 російським експертам щодо 61 розтину тіл загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVN 24.

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Чому в Польщі звинуватили 43 російських експертів

Смоленська трагедія відбулася 10 квітня 2010 року. Під Смоленськом впав польський літак Ту-154 №101 з делегацією перших осіб Польщі. Всі 88 пасажирів та 8 членів екіпажу літака російського виробництва загнули. Серед пасажирів були президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, начальник генерального штабу Війська польського Франтішек Гонгора та багато інших високопосадовців. Вже тоді катастрофа викликала багато питань і розбіжностей в фактах.

Одним із великих "смоленських розслідувань" є розслідування щодо фальсифікації даних російськими судово-медичними та генетичними експертами. За словами керівника слідчої групи №1 у Національній прокуратурі Кшиштофа Шварца, вони встановили, що у судово-медичних висновках, складених російськими лікарями в рамках слідства, міститься багато неправдивої інформації.

Керівник слідчої групи пояснив, що неправдиві записи в російських висновках стосувалися відсутності опису індивідуальних ознак жертв, опису органів і тілесних ушкоджень та відомостей про проведені патологоанатомічні дії, які фактично не виконувалися.

Аналізуючи ці протоколи, які в Росії мають іншу форму, ніж у Польщі, ми встановили серйозні порушення у понад 60 випадках, що, на нашу думку, містить ознаки злочину,

– підкреслив прокурор Шварц.

На запит польської прокуратури про правову допомогу у цій справі російська сторона відповіла, що не співпрацюватиме, при цьому посилаючись на Європейську конвенцію про правову допомогу у кримінальних справах.

Польська прокуратура розглядає можливість оголошення в міжнародний розшук понад 40 російських судово-медичних експертів. Вона вважає, що "російська сторона повинна представити свою версію, чому сталися такі порушення".

Крім основного розслідування та провадження щодо фальсифікації даних російськими експертами, прокуратура веде ще кілька справ: