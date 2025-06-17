Келлог планує поїздку у Білорусь та зустріч з Лукашенком, – Reuters
- Кіт Келлог планує візит до Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком, щоб обговорити можливість започаткувати діалог про припинення російсько-української війни.
- Офіційного підтвердження візиту немає, і жодна зі сторін, включаючи Держдепартамент США та білоруське посольство, не прокоментувала ситуацію.
- Якщо візит відбудеться, Келлог стане найвищим американським посадовцем, який відвідає Білорусь за останні роки, після візиту Майка Помпео у 2020 році.
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, ймовірно, готується до візиту до Білорусі. Там він планує зустрітися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Офіційно про візит ще не повідомлялося. Агентство Reuters отримало свідчення від власних чотирьох джерел, передає 24 Канал.
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Келлог, ймовірно, зустрінеться з Лукашенком
Офіційного підтвердження майбутньої поїздки поки немає. За словами двох джерел, порядок денний ще не визначено, проте Келлог у неформальних розмовах називав візит можливістю запустити діалог щодо припинення російсько-української війни.
Ані Державний департамент США, ані білоруське посольство у Вашингтоні не надали коментарів. Білий дім і сам Келлог також залишили запити журналістів без відповіді.
Reuters зауважує, що візити такого рівня вимагають тривалої підготовки, і завжди існує ризик, що їх можуть скасувати або змінити в останню хвилину.
Якщо ця зустріч відбудеться, Келлог стане найвищим американським посадовцем, який відвідає Білорусь за останні роки. Востаннє високопосадовий контакт між двома країнами стався у 2020 році, коли держсекретар США Майк Помпео здійснив офіційний візит до Мінська, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років. Це був етап спроб адміністрації Трампа покращити двосторонні відносини США та Білорусі на тлі тодішньої дипломатичної кризи між Білоруссю та Росією.