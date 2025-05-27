Не Ватикан: у Трампа сказали, де може пройти мирна зустріч з Путіним і Зеленським

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог висловився про можливу зустріч Трампа з Зеленським і Путіним для завершення війни. Сказав, де саме вона може пройти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Келлога в ефірі Fox News.

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Келлог про зустріч Трампа з Путіним і Зеленським

Спецпредставник Трампа заявив, що необхідно продовжувати тиск на росіян, аби змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Келлог нагадав, що під час розмови Трампа з Путіним окупанти сказали, що збираються підготувати "меморандум".

Високопосадовець зазначив, що США вже отримали відповідний документ від української сторони. Наразі чекають його від російської сторони, щоб порівняти.

За словами Келлога, як тільки це станеться, відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо, вона пройде у Швейцарії.

Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери – Путін, президент Зеленський і президент Трамп – і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні,

– заявив Кіт Келлог.

До речі, 25 травня спецпредставник Трампа засудив масовану атаку Росії на Україну. Наголосив, що невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей.