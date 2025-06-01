Де ж розсудливість, – Келлог розкритикував ставлення Росії до переговорів

Кіт Келлог вважає, що для досягнення миру потрібен діалог та готовність відступити. Втім, росіяни досі не надали ані умови, ані обіцяний меморандум для миру – країна-агресорка продовжує атакувати Україну.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога в ефірі Fox News.

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Що заявив Келлог про мирний процес щодо України

Спеціальний представник Трампа згадав обіцянку росіян надати Сполученим Штатам свої умови перед переговорами, які відбудуться 2 червня у Стамбулі. Москва досі цього не зробила.

Ми все ще не можемо отримати умови росіян. Ми їх все ще не отримали. Вони пообіцяли президенту Трампу, Путін пообіцяв, що він отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з'явилися,

– розповів Келлог.

Він згадав про план з 22 пунктів, який склали під час переговорів у Лондоні. "Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось як це виглядає", – зазначив Кіт Келлог.

На думку спецпредставника Трампа, обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" – приклад конструктивного діалогу й прогресу.

"Усі мають бути готові трохи відступити. Сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви готові сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства". І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо", – підкреслив Келлог.