Під тиском у Малі: росіяни залишили другу базу та місто Кідаль

Російські військові з "Африканського корпусу" вийшли з міста Кідаль, що розташоване на півночі Малі. Солдати зіткнулися з потужним повстанським тиском.

Росіянам також надали гарантії безпечного виходу, при умові, що ті, складуть зброю. Про це у заяві повідомило угрупування JNIM.

Що відомо про ситуацію в регіоні?

В "Африканському корпусі" повідомили, що нібито узгодили спільне рішення з керівництвом Малі щодо виходу з міста Кідаль, початку евакуації поранених та важкої техніки.

У першу чергу було евакуйовано поранених військових і важку техніку. Особовий склад продовжує виконувати поставлені бойові завдання. Ситуація в Республіці Малі залишається складною,

– написали в "Африканському корпусі".

Угрупування JNIM оприлюднило заяву, у якій зазначено, що дії повстанців відповідають їхній стратегії щодо "уникнення кровопролиття" та "забезпечення безпеки".

Також вони закликали підрозділи армії Малі в інших таборах і підконтрольних районах скласти зброю в обмін на гарантії безпеки.

Останні новини про ситуацію в Малі

У Малі збили російський військовий гелікоптер, загинув увесь екіпаж і десант. Причиною втрати гелікоптера назвали "зовнішній вогневий вплив", ймовірно збиття за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

Пізніше видання Reuters написало, що російські найманці з "Африканського корпусу" могли потрапити під вогонь "Аль-Каїди" та туарегів.

Росія підтримує військову присутність у Малі силами "Африканського корпусу" російського Міністерства оборони. Його підрозділи беруть участь у бойових діях проти повстанців-туарегів на півночі регіону Азавад.