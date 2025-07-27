Трамп порушує дипломатичний етикет і роздає політикам особистий номер: хто найбільш наближений

Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну ділився зі світовими політиками особистим номером телефона. Тепер він продовжив і поглибив цю практику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Хто має особистий номер Трампа і навіщо лідери грають в його ігри?

Журналісти Politico підкреслили: політиків уже не шокує те, що Трамп пропонує обійти дипломатичний протокол і зателефонувати йому особисто. Вони активно підлещуються до президента США, пишуть і телефонують.

Схильність Трампа до частої неформальної балаканини вже стала усталеною рисою його особистості. І через шість місяців його другого терміну світові лідери, які хочуть залишатися в милості президента, регулярно телефонують і пишуть повідомлення – іноді для обговорення питань глобального значення, іноді щоб просто поспілкуватися,

– зауважують ЗМІ.

Одного разу Трамп жартома звернувся до Макрона "Еммануельльль". Той відповів: "Дональддд".

У Європі вважають, що така активна взаємодія та "мобільна дипломатія" покращують стосунки зі США. Наприклад, на саміті НАТО Трамп вирішив більше підтримувати Україну і не протиставляти себе Європі.

Цікаво, що про тривалі розмови з Путіним у статті не йдеться.

Трампу лестять прямі телефонні дзвінки. Він часто ініціює розмови з кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, Стармером та Біньяміном Нетаньягу.

28 липня президент США, який перебуває у Шотландії, гратиме в гольф із Макроном, Стармером та ібн Салманом. Для Стармера це буде шанс встановити особисті стосунки з Трампом.

Одразу після перемоги на виборах Трамп говорив з Нетаньягу, Трюдо, ібн Салманом, Макроном, Моді, президентом Південної Кореї Юн Сок Йоль та Зеленським. Першим до Білого дому приїхав Нетаньягу, але тепер там вважають, що "Бібі неконтрольований".