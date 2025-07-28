Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив у розмові з 24 Каналом, що Дональд Трамп вже зрозумів позицію очільника Кремля, який не прагне миру. Проте позиція президента США дуже часто може змінюватися під впливом певних обставин.

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Які важливі кроки Трамп може зробити щодо України?

Рибачук наголосив, що Трамп буде до останнього випробовувати будь-які варіанти щодо Росії.

Він часто так комбінує – доводить ситуацію до максимального загострення, потім крок назад і пропонує знову свою угоду на певних умовах,

– сказав він.

Президент США використовував цей підхід у вирішенні ситуації в Сектору Гази, у конфлікті з Іраном і досі пропонує йому укласти угоду. Загалом ця філософія угод, на думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", дуже притаманна Трампу. Він мріє про те, щоб Росія була глобальним партнером США і завдяки цьому можна було заробляти величезні гроші.

Однак у Трампа зараз загострюється проблема з американськими журналістами, які все частіше запитують його щодо ситуації з Росією.

Він вже сказав, що втратив терпіння, розчарований і навіть обурений. Однак журналісти запитують його, що він буде робити далі і чи готовий посилити санкції проти Кремля?

– підкреслив Рибачук.

Щодо санкцій, то президент США відповів, що тільки він сам знає, де та межа, перетнувши яку Путін нарветься на економічні обмеження. Також тільки він має визначати, яких масштабів вводити санкції проти Росії і наполіг, щоб це було зазначено у законопроєкті Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

Водночас політично Трампу все важче говорити щось переконливе для того, щоб не виглядіти слабаком, адже всі звертають увагу на те, що Кремль його відверто ігнорує,

– відзначив він.

Тому Трамп зараз підіймає градус і відповідно звучать все різкіші заяви на адресу Росії, зокрема від Ліндсі Грема. Очевидно, за словами голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", що ніхто не вірить в те, що Трамп може зробити з Росією те, що він зробив з Іраном. Проте він вдається до певних кроків, що свідчать про зміни у його ставлені до Путіна.

Позиція Трампа змінилася досить помітно від риторики про те, що США не будуть фінансувати війну в Україні до його заяв про надання допомоги Києву.

Однак найважливіше для нас, що пішли дозволи з боку США на продаж Україні зброї. Європейці теж підтримали цей тренд. Ми чуємо ледве не кожен день, як країни приєднуються, зокрема, до спільного пулу з формування бюджету для закупівлі систем Patriot та іншого озброєння та техніки,

– відзначив Олег Рибачук.

Якщо раніше, пояснив він, Трамп фактично відверто виправдовував Путіна, "глибоко його розумів", то зараз він демонструє своє повне розчарування.

Рибачук додав, що водночас це зовсім не означає, що в певний момент Трамп не спробує повернутися до можливостей підписати "гарну угоду" з Росією.

Нагадаємо, що Дональд Трамп погодився постачати зброю США для України. Проте відбуватиметься це за умови, що європейські країни заплатять за неї. Також вони хочуть відповідно до плану президента США, надавати Україні наявну в Європі американську зброю, а потім купувати її заміну для себе. Також Сполучені Штати можуть перенаправляти постачання озброєння, які призначені для інших країн, продавати їх європейцям, а ті передаватимуть її Україні.