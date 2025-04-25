США показали "фінішну пряму": Рубіо закликає Україну і Росію рухатися до завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія мають погодитися з тим, що війну вже можна закінчити. США нібито вказали сторонам на "фінішну пряму".

Про це 24 Канал пише з посиланням на коментар Рубіо, якого цитує The Guardian.

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США вказують Україні та Росії, як можна досягти миру

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна мають рухатися до завершення війни. Зокрема, обстріл Києва 24 квітня, в якому загинули 12 людей та понад 100 постраждали, має нагадати сторонам, чому бойові дії необхідно припинити.

Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму… Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дістатися. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так",

– заявив Марко Рубіо.

Держсекретар додав, що для завершення війни Сполучені Штати "чинять сильний тиск на обидві сторони".

Нагадаємо, США бойкотували переговори в Лондоні 23 квітня через те, що Україна нібито відмовилася "визнати Крим російським". На зустріч мав приїхати й Марко Рубіо, однак він скасував свій візит до Лондона.

Пропозиція щодо Криму, ймовірно, була ключовою в мирному плані США. Після цього передбачалося припинення вогню по всій лінії фронту. Тому відмова України від цього кроку могла вплинути на те, що заплановані переговори зірвалися.