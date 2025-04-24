Наша держава повинна підтримувати відносини зі Штатами. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Ображатися можуть лише сильні"

Валерій Клочок зазначив, як з адміністрацією Трампа спілкується Європа. Лідери європейських країн дуже обережні у своїх висловлюваннях. Вони бояться втратити євроатлантичну співпрацю.

Ображатися у цьому світі, на жаль, мають право лише сильні. А країни, які слабші, ображатися не повинні. Вони повинні використовувати ситуацію з максимальною вигодою для себе, будуючи свою зовнішню політику на державному цинізмі,

– переконаний він.

Тому мовиться не про образи, а про доцільність співпраці зі Шатами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми не повинні втратити США як партнера, бо це дуже велика небезпека. Нашій державі потрібна навіть та американська допомога, яка є зараз. Тому потрібно підтримувати зв'язки не з Дональдом Трампом, а насамперед зі США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що нібито поступка Росії у тому, що вона зупиняє війну, а не забирає всю Україну. Водночас на запитання журналіста, чому США більше не тиснуть на Росію, американський лідер заперечив це.