Стармер обговорив війну в Україні зі США, Італією, Францією та Німеччиною

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив із лідерами США, Італії, Франції та Німеччини питання стосовно війни Росії проти України.

Розмова відбулася у неділю, 18 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про розмову лідерів

За даними видання, під час розмови.лідери обговорили необхідність беззастережного припинення вогню. Політики розглянули можливість застосування санкцій, якщо Росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню і мирних переговорів.

Лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні, яку Росія розпочала проти України понад три роки тому,

– ідеться у повідомленні.

До речі, Deutsche Welle писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер хотіли поговорити з Дональдом Трампом перед його дзвінком Володимиру Путіну 19 травня.

До слова, нагадаємо, що Володимир Зеленський 16 травня провів зустріч із президенткою Єврокомісії та президентом Європейської ради. Український президент під час розмови наголосив на важливості посилення тиску на Росію.