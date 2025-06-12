Келлог заявив, що США хочуть збалансувати вимоги України та Росії

США закликають Україну та Росію сумістити висунуті раніше умови задля досягнення повного припинення вогню. У Вашингтоні знають, як "має виглядати" результат.

Відповідну заяву зробив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час форуму Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Келлог порівняв Зеленського з Авраамом Лінкольном під час ефіру

Яку заяву зробив Келлог

Кіт Келлог прокоментував хід переговорів між Україною та Росією.

Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна "виграти",

– заявив він.

За словами спецпредставника, під виграшем він має на увазі можливість досягти мирної угоди. Відповідаючи на запитання про те, який саме вигляд може мати "кінцевий стан", Келлог сказав про всеохопне припинення вогню.

"Всеохоплююче означає повітряну, наземну, морську інфраструктуру. Це те, чого ми хочемо досягти – всеохоплююче припинення вогню. Ми називаємо це припиненням вогню на місці. Припинення вогню на місці означає землю, на якій ви фізично перебуваєте, це земля, яка зараз ваша", – додав він.

До слова, нещодавно Кіт Келлог відреагував на спецоперацію Служби безпеки України "Павутина", припустивши, що цей крок може загострити конфлікт. Водночас він назвав операцію психологічним ударом по Кремлю.