"Хитра комбінація": що може критися за заявою Келлога про "розподіл" України

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог запропонував свій "сценарій миру". Він передбачив поділ України на 3 частини за аналогією з Берліном, а лінією розмежування назвав Дніпро.

Зараз американці намагаються встановити порядок тими формулами, які знають. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, додавши, що формула Келлога більше політична, ніж воєнна.

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Що насправді хотів зробити Келлог

Цілком можливо, що представник Трампа мав свій план, який хотів реалізувати через Україну. Під гучними заголовками, скоріш за все, він намагався протягнути ідею введення військ.

Це хитра комбінація, бо перед тим Стів Віткофф сказав, що найшвидше можна закінчити війну, якщо віддати Росії 4 області. Тоді Келлог був проти. Не може людина з одного боку захищати Україну, а з іншого – ділити,

– зауважив політолог.

Ми бачимо, що Келлог грає хорошого поліцейського й намагається зберегти державу. Бо фактично він говорить про те, що в Україну мають зайти найбільші армії на континенті, щоб гарантувати безпеку.

"Але оскільки Путін має ядерну зброю, то далі за Дніпро вони не переходитимуть. Натомість Україна сконцентрує всі свої сили на неокупованих територіях Сходу. Це не хороший, але й не поганий сценарій", – сказав Микола Давидюк

Європі треба розуміти всі ризики

Так Келлог намагається хитрістю переграти Путіна. Зрозуміло, що це була політична формула. Адже якщо хтось думає, що розділивши Україну, Європа стане саме Західним Берліном, то він помиляється.

Це означає, що російська частина займатиме всю Європу, зокрема сам Західний Берлін. Я спілкувався з багатьма дипломатами, аналітиками й чогось в кожній країні думають, що вони по ту сторону Західного Берліна,

– додав політолог.

Насправді через кілька років Росія все одно нападе, де б вони не були. Тоді ці країни опиняться разом з Україною. Наша держава дала Європі 10 років на те, щоб підготуватися до агресії з боку Москви, але рішучих кроків так ніхто і не зробив.

Росія просто посилювалася. Вбивала башкирів, чеченців, щоб там не було революції і готувала війну проти вас. Тому, коли щось кажуть про Східну Європа, Центральну чи Західну, то ми можемо легко відповісти. Це неприпустимі речі,

– наголосив Давидюк.

У США мають зрозуміти, що вони ділять не тих, кого потрібно. Це Україна зазнала нападу. Тому спершу треба перемогти агресора. Але поки американці не спішать давати свої ресурси, особливо зброю.

Складається враження. що світ перевернувся і сьогодні його треба поставити на місце. Це головна українська місія.

Нагадаємо, після слів про "розподіл" України, Кіт Келлог заявив, що його публікацію спотворили. Генерал пояснив, що мав на увазі розміщення спеціальних сил підтримки, які могли б зміцнити Україну. Поділ стосувався зон відповідальності цих сил, але не самої держави.