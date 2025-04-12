Сейчас американцы пытаются установить порядок теми формулами, которые знают. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, добавив, что формула Келлога больше политическая, чем военная.

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Что на самом деле хотел сделать Келлог

Вполне возможно, что представитель Трампа имел свой план, который хотел реализовать через Украину. Под громкими заголовками, скорее всего, он пытался ввести идею введения войск.

Это хитрая комбинация, потому что перед тем Стив Уиткофф сказал, что быстрее всего можно закончить войну, если отдать России 4 области. Тогда Келлог был против. Не может человек с одной стороны защищать Украину, а с другой – делить,

– заметил политолог.

Мы видим, что Келлог играет хорошего полицейского и пытается сохранить государство. Потому что фактически он говорит о том, что в Украину должны зайти крупнейшие армии на континенте, чтобы гарантировать безопасность.

"Но поскольку Путин имеет ядерное оружие, то дальше Днепра они не будут переходить. Зато Украина сконцентрирует все свои силы на неоккупированных территориях Востока. Это не хороший, но и не плохой сценарий", – сказал Николай Давидюк

Европе надо понимать все риски

Так Келлог пытается хитростью переиграть Путина. Понятно, что это была политическая формула. Ведь если кто-то думает, что разделив Украину, Европа станет именно Западным Берлином, то он ошибается.

Это означает, что российская часть будет занимать всю Европу, в частности сам Западный Берлин. Я общался со многими дипломатами, аналитиками и почему-то в каждой стране думают, что они по ту сторону Западного Берлина,

– добавил политолог.

На самом деле через несколько лет Россия все равно нападет, где бы они ни были. Тогда эти страны окажутся вместе с Украиной. Наше государство дало Европе 10 лет на то, чтобы подготовиться к агрессии со стороны Москвы, но решительных шагов так никто и не сделал.

Россия просто усиливалась. Убивала башкиров, чеченцев, чтобы там не было революции и готовила войну против вас. Поэтому, когда что-то говорят о Восточной Европе, Центральной или Западной, то мы можем легко ответить. Это недопустимые вещи,

– подчеркнул Давидюк.

В США должны понять, что они делят не тех, кого нужно. Это Украина подверглась нападению. Поэтому сначала надо победить агрессора. Но пока американцы не спешат давать свои ресурсы, особенно оружие.

Складывается впечатление. что мир перевернулся и сегодня его надо поставить на место. Это главная украинская миссия.

Напомним, после слов о "разделе" Украины, Кит Келлог заявил, что его публикацию исказили. Генерал объяснил, что имел в виду размещение специальных сил поддержки, которые могли бы укрепить Украину. Разделение касалось зон ответственности этих сил, но не самого государства.