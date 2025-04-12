Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Кэллог не видит препятствий в размещении миротворцев в Украине

По мнению Кита Келлога, англо-французские силы к западу от реки Днепр, "совсем не будут провокационными" для Москвы. Он заметил, что Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона,

– заявил он.

План Келлога предусматривает, что войска Великобритании и Франции могут принять зоны контроля на западе страны, сформировав "силы успокоения". Российская армия останется на оккупированном востоке, а между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона шириной 29 километров. Она будет проходить по нынешней линии фронта.

Видение послевоенной Украины глазами Келлога / фото The Times

По словам генерала Келлога, Америка не будет предоставлять никаких сухопутных войск.

Однако Москва неоднократно настаивала, что "при любых условиях" не примет миротворческие войска из любой страны НАТО в Украине.

В свою очередь Франция и Великобритания в течение следующих двух недель планируют представить Трампу план того, как "Коалиция желающих" поможет гарантировать безопасность воздушного пространства, побережья и земли Украины, а также восстановить ее силы после войны.