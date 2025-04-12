Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Келлог не бачить перешкод у розміщенні миротворців в Україні

На думку Кіта Келлога, англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. Він зауважив, що Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

Можна було б зробити так, щоб це нагадувало те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона і американська зона,

– заявив він.

План Келлога передбачає, що війська Великої Британії та Франції можуть прийняти зони контролю на заході країни, сформувавши "сили заспокоєння". Російська армія залишиться на окупованому сході, а між ними будуть українські сили та демілітаризована зона завширшки 29 кілометрів. Вона проходитиме по нинішній лінії фронту.

Бачення повоєнної України очима Келлога / фото The Times

За словами генерала Келлога, Америка не надаватиме жодних сухопутних військ.

Однак Москва неодноразово наполягала, що "за будь-яких умов" не прийме миротворчі війська з будь-якої країни НАТО в Україні.

Своєю чергою Франція та Британія протягом наступних двох тижнів планують представити Трампу план того, як "Коаліція охочих" допоможе гарантувати безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України, а також відновити її сили після війни.