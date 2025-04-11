Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Цю інформацію надали журналістам джерела, обізнані у цьому питанні.

До теми Близько 6 країн готові надати війська, – AFP про переговори щодо миротворців в Україні

Що відомо про план, який Британія та Франція готують для Трампа

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його французький колега Себастьєн Лекорню заявили, що протягом наступних двох тижнів військові начальники мають на меті виробити деталі того, як очолювана Європою "Коаліція охочих" допоможе гарантувати безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України, а також відновити її сили після війни.

Міністри сподіваються, що це продемонструє, що Європа серйозно налаштована на виділення власних ресурсів для післявоєнного майбутнього України, і переконає президента США забезпечити "захист" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки,

– заявили чиновники на умовах анонімності.

За словами Лекорню, 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, попросили відповісти письмово до кінця наступного тижня на запитання про те, який внесок у миротворчу місію в Україну вони готові зробити.

15 із цих країн уже запропонували війська, включно з літаками, військово-морськими кораблями та іншою військовою технікою. Водночас держави, які взяли на себе тверде зобов'язання направити війська в Україну, наразі лише кілька.

"Щоб США дійсно брали участь у цьому (миротворчій місії в Україні – 24 Канал), вони повинні бачити, що ми (Європа – 24 Канал) робимо багато. Одна з найважливіших ролей для США – моніторинг припинення вогню", – сказала міністр оборони Литви Довіле Сакалієне.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, своєю чергою, заявив, що Росія спробує досягти якоїсь угоди зі США до сакрального для Кремля 9 травня. Це зробило для союзників більш актуальною необхідність збільшити військову допомогу Україні та спланувати створення сил підтримки.

Країни все ще розколоті щодо того, яку форму повинні миротворчі сили та в якій структурі вони діятимуть. Глава французького Міноборони сказав, що Туреччина розглядає можливу участь у морському компоненті потенційного розгортання миротворців. Водночас обговорювані плани покликані доповнити українську армію, яка залишиться на передовій.

За словами Гілі, коаліція не буде миротворчою силою, як пропонували деякі інші європейські лідери.