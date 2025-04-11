Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Эту информацию предоставили журналистам источники, осведомленные в этом вопросе.

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Что известно о плане, который Великобритания и Франция готовят для Трампа

Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные начальники имеют целью выработать детали того, как возглавляемая Европой "Коалиция желающих" поможет гарантировать безопасность воздушного пространства, побережья и земли Украины, а также восстановить ее силы после войны.

Министры надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки,

– заявили чиновники на условиях анонимности.

По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад в миротворческую миссию в Украине они готовы сделать.

15 из этих стран уже предложили войска, включая самолеты, военно-морскими кораблями и другой военной техникой. В то же время государства, которые взяли на себя твердое обязательство направить войска в Украину, пока только несколько.

"Чтобы США действительно участвовали в этом (миротворческой миссии в Украине – 24 Канал), они должны видеть, что мы (Европа – 24 Канал) делаем много. Одна из важнейших ролей для США – мониторинг прекращения огня", – сказала министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в свою очередь, заявил, что Россия попытается достичь какого-то соглашения с США до сакрального для Кремля 9 мая. Это сделало для союзников более актуальной необходимость увеличить военную помощь Украине и спланировать создание сил поддержки.

Страны все еще расколоты относительно того, какую форму должны иметь миротворческие силы и в какой структуре они будут действовать. Глава французского Минобороны сказал, что Турция рассматривает возможное участие в морском компоненте потенциального развертывания миротворцев. В то же время обсуждаемые планы призваны дополнить украинскую армию, которая останется на передовой.

По словам Гили, коалиция не будет миротворческой силой, как предлагали некоторые другие европейские лидеры.