Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в X.

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Что на самом деле имел в виду Кэллог

Келлог заявил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова, ведь на самом деле речь шла о размещении сил поддержки после достижения прекращения огня в Украине, а не "распределение" Украины.

Я говорил о силах поддержки, которые могут действовать после достижения прекращения огня, чтобы укрепить суверенитет Украины. Когда упоминал "раздел", имел в виду зоны ответственности союзных сил (без участия американских войск). Я не имел в виду разделение Украины как государства,

– пояснил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Кэллог предлагает "разделить" Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину 1945 года. Кроме того, по его замыслу, британские и французские войска должны зайти на запад Украины, а российские – остаться на временно оккупированных территориях востока.