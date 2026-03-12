Не отримає більше української землі, – Келлог розкритикував Путіна і вказав на його невдачі
- Кіт Келлог заявив, що Путін має усвідомити, що не отримає більше української землі і не виграє війну.
- Росія зазнає значних збитків через санкції і великих втрати серед особового складу внаслідок війни.
Війна в Україні завершиться після усвідомлення Росією своєї неспроможності. Володимир Путін повинен зрозуміти, що воєнна перемога для нього є неможливою.
Таку позицію висловив колишній американський спецпредставник Кіт Келлог в інтерв’ю японському телеканалу NHK.
Дивіться також Частина ракет з угоди "Рамштайн" вже в Україні: Зеленський поділився подробицями
Що сказав Келлог про Путіна?
Американського генерала запитали, що може призвести до якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Відповідаючи на це, Кіт Келлог зазначив, що насамперед розвиток подій залежить від російського диктатора.
Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну,
– заявив він.
За його словами, через санкції, введених після початку повномасштабної війни, Росія зазнає великих збитків, а також зазнає значних втрат серед особового складу, які можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона загалом.
На думку Кіта Келлога, російський диктатор добре поінформований про збитки та втрати його країни через війну в Україні, яку той розпочав. Генерал вважає, що Путін боїться нести відповідальність за свої вчинки.
"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", – зауважив американський генерал.
Якої позиції дотримується Келлог?
Також Кіт Келлог зазначив, що припинення вогню можливе "вже сьогодні", за умови замороження лінії фронту. Однак він наголосив, що Володимир Путін не хоче миру, продовжуючи висувати територіальні вимоги.
Раніше він запевняв, що українські військові здатні повністю зупинити російських окупантів, і що Росія не виграє розпочату проти України війну. Він наголосив на низці невдач Москви, зокрема щодо ситуації на фронті.
Загалом Келлог познайомився із Зеленським під час напружених переговорів, зокрема в Овальному кабінеті у 2025. Втім, попри непрості моменти, Келлог вказував на схожість українського президента з Трампом.