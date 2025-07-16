Китай нібито пообіцяв посилити підтримку Росії, але для Кремля є кілька нюансів

Дональд Трамп готовий запровадити стовідсоткові тарифи щодо Росії та її партнерів, якщо Кремль за 50 днів не погодиться на мирну угоду для припинення російсько-української війни. Є повідомлення, що лідер Китаю міг пообіцяти Москві підтримку на тлі таких погроз з боку США.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що поки невідомо наскільки активно та ефективно Пекін готовий підтримувати Росію. На його думку, малоймовірно, що лідер Китаю заради тісної співпраці із Кремлем буде наражати себе на конфлікт із Європою або США.

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Чи вигідна Китаю співпраця з Росією?

Валентин Гладких вважає, що Пекіну, однозначно, дуже вигідна співпраця із Москвою. Це пов'язано зі становищем Росії через те, що вона розпочала війну проти України.

Це дозволяє Китаю визискувати російську ресурсну базу, але я не думаю, що він зацікавлений у конфронтації із Європою та США. Єдине, Пекін, ймовірно, не погодиться, щоб через послаблення Росії посилились його потенційні конкуренти,

– висловився він.

Китай, можливо, намагатиметься балансувати, щоб Кремль не став сильнішим після завершення війни, але й не опинився на грані колапсу. Все тому, що новий режим у Росії, якщо поразки зазнає старий, може стати менш залежним від Пекіну, що зовсім невигідно Сі Цзіньпіну.

За словами Валентина Гладких, не варто думати, що навколо Росії є багато країн, які готові їй допомагати, проте Північна Корея точно входить до цього списку. Все тому, що вона більш ізольована від цивілізованого світу, ніж Китай. Пекіну економічно вигідніше співпрацювати із Заходом, а не із Росією.

Цікаво, глави МЗС Росії та Китаю зустрілися в Пекіні, щоб обговорити взаємини зі США та шляхи завершення війни в Україні. Вони домовилися активізувати співпрацю на міжнародному рівні, зокрема в межах ООН, G20, ШОС та інших організацій. Також сторони торкнулися питань безпеки в Азії та ядерної програми Ірану.