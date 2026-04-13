Трамп грозив Китаю через зброю іранцям: що відповіли у Піднебесній

Світові ЗМІ написали, що Китай може постачати зброю в Іран. Журналісти попросили міністерство закордонних справ Китаю про коментар.

У Пекіні відкидають звинувачення в можливому експорті зброї до Ірану. Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь під час пресконференції.

Чи продає Китай зброю Ірану?

Таке питання поставив кореспондент Bloomberg. Він сказав, що пишуть, ніби Китай уже надав Ірану технології та компоненти подвійного призначення.

Китай завжди займав обачну та відповідальну позицію щодо військового експорту, запроваджуючи суворий контроль відповідно до власних законів і правил експортного контролю та своїх міжнародних зобов'язань. Ми виступаємо проти необґрунтованих наклепів або зловмисних асоціацій,

– відповів речник МЗС.

Цікаво, що перед тим кореспондент російського пропагандистського "РІА Новини" поставив схоже питання. "Президент США Трамп заявив у неділю, що США запровадять мито у 50 відсотків на китайську зброю, якщо буде встановлено, що Китай постачає зброю Ірану. Як прокоментує це Китай?" – ішлося в ньому.

Го Цзякунь відповів, що позиція Китаю дуже чітка, мовляв, у тарифній війні немає переможців.

Які ПЗРК виробляє Китай?

Це експортна лінійка ПЗРК FN (FeiNu), що включає комплекс FN-6 та його модернізовану версію FN-16. Завдяки таким системам можна уражати ціль на висоті до 4 кілометрів. Китай активно постачав ці системи до Ірану, Малайзії, Камбоджі, Судану, Пакистану, Перу, Сирії, Бангладеш та М'янми, розповіли в "Мілітарному".



ПЗРК FN-6 / Фото missilery.info

