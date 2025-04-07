Китай закликає до миру, поки Росія вбиває дітей: реакція Пекіна на обстріли

Попри нові масовані удари Росії по українських містах і загибель мирних жителів, Китай знову закликає до переговорів. У Пекіні заявили, що "діалог" – єдиний вихід із "кризи", уникаючи будь-якої критики дій Москви.

Про це розповідає Укрінформ з посиланням на заяву речника МЗС КНР Ліня Цзянь, передає 24 Канал. Китай знову закликав до "діалогу" на тлі масованих російських атак по українських містах.

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Китай радить “домовлятись”

У Пекіні відреагували на чергову хвилю терору від Москви та заявили, що "переговори залишаються єдиним шляхом" для виходу з так званої "української кризи".

Позиція Китаю в питанні "української кризи" послідовна і чітка. Ми продовжуємо наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом,

– заявив дипломат.

Так у КНР традиційно називають повномасштабну війну Росії проти України, уникаючи слів "вторгнення", "агресія" або "окупація".

Ці заяви пролунали на фоні жорстоких російських атак, зокрема удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули мирні жителі, зокрема діти. Попри це, речник МЗС Китаю не пояснив, як саме Україна має вести переговори з країною, яка щодня атакує її території й убиває цивільних.