Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що китайці просто грають у дипломатичні ігри.

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Чому Пекін зацікавлений в існуванні путінського режиму?

Китай, зі слів політтехнолога, переслідує єдину ціль – аби Путін надалі залишався при владі. Він зауважив, що це дуже важливо для китайців і вони дійсно є прихильниками путінського режиму, який веде Росію до розорення.

Він дозволяє Китаю робити все, що завгодно. Оскільки режим здійснює безглузді війни, зокрема проти України, то в цей час Путін вимушений йти на поклін до китайців і віддавати їм все. Для них це ідеальна ситуація,

– вважає Шейтельман.

Якщо Путін буде при владі до 100 років, Китай, зі слів політтехнолога, ще заробить трильйони доларів і забере собі за цей час більшу частину території Росії. А те, що Китай спочатку презентував мирний план з 12 пунктів, а пізніше спільний план з Бразилією з 6 пунктів – спроба вдавати з себе миротворця. Шейтельман зауважив, що обидва ці мирні плани "протухли" і сьогодні мало хто згадає, що там було написано.

"Китайці в цій історії останніх трьох років найбільш прагматичні люди. Вони розуміють, що з Путіним не треба говорити про мир, навіщо? Спочатку Макрон і Шольц не розуміли це, зараз цього не усвідомлює Трамп. Китай розуміє всю гру Путіна, тому думає, для чого йому в неї лізти?", – озвучив Шейтельман.

Зазначимо, раніше в ЗМІ поширили інформацію, що Китай буцімто обговорював з ЄС можливість розміщення своїх миротворців в Україні після досягнення припинення вогню. Експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов озвучив, на яких умовах Пекін міг би долучитися до миротворчої місії, а також оцінив ймовірність цього.