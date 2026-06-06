Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню

Китай заявив про початок спеціальної морської операції на схід від Тайваню. Це сталося після того, як між Японією та Філіппінами було укладено угоду щодо переговорів про морські кордони у цьому районі та поглиблення оборонної співпраці.

Пекін оголосив про початок "спеціальної операції з контролю за морським рухом", щоб продемонструвати свою "адміністративну юрисдикцію" та захистити національні інтереси, пише Bloomberg.

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Що відбувається у регіоні?

Різке збільшення кількості китайських кораблів стало відповіддю на переговори між Токіо та Манілою. Адже напередодні прем'єр-міністр Японії та президент Філіппін підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка включає глибоку оборонну співпрацю та обмін розвідувальними даними.

Окрім цього, країни розпочали переговори щодо демаркації своїх морських кордонів (виключних економічних зон). Оскільки зони розмежування між Японією та Філіппінами частково перетинаються з акваторією, яку КНР вважає своєю (на схід від Тайваню), у Пекіні заявили про "серйозне порушення свого територіального суверенітету та морських прав".