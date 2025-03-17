Чому Китаю не буде на саміті у Брюсселі: у відмові Сі є цікавий сигнал

Президент Китаю Сі Цзіньпін відхилив початкове запрошення відвідати Брюссель на саміті з нагоди 50-річчя відносин з Європейським Союзом. Пекін не хоче робити різких кроків на світовій арені до першої зустрічі з Дональдом Трампом у якості лідера США.

Зокрема, Сі Цзіньпін хоче подивитися, якою далі буде динаміка відносин США та Китаю, особливо, якщо відбудеться припинення вогню в Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Постернак.

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"Тому я роблю висновок, що Китай не дуже зацікавлений у припиненні вогню. Навпаки – Пекін зацікавлений у тому, щоб між Вашингтоном та Москвою пробігла "чорна кішка", щоб США не згорнули свій попередній план великого геополітичного розвороту та не зосередилися на Азійсько-Тихоокеанському регіоні. КНР зараз не хотіла б робити різкі рухи", – припустив він.

Річ у тім, що візит Сі Цзіньпіна до Брюсселя, обійми з європейськими лідерами могли б бути негативно сприйняті Штами у ролі попередньої чіткої стратегії Китаю. Тому Пекін буде очікувати певних подій, а потім вже формуватиме свою зовнішньополітичну лінію щодо Євросоюзу, США, України та Росії.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що Трамп та Сі можуть зустрітися вже у квітні. Президенти Китаю та США хочуть візиту один одного, аби представити це як "дипломатичний тріумф". Численні дипломатичні джерела вважають, що лідер США може відвідати Китай. Також є інформація, що Трамп нібито чітко висловив сподівання, що Сі відвідає його маєток Мар-а-Лаго у Флориді.