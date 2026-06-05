Загроза подвоїлася за 5 років: Кім Чен Ин представив новий ядерний об'єкт

Лідер Північної Кореї продовжує розширювати ядерний арсенал країни. Кім Чен Ин представив "новий об'єкт з виробництва ядерних матеріалів".

Про це пише Bloomberg.

Дивіться також КНДР протестувала нові ракети на основі ШІ: за запуском спостерігав Кім Чен Ин

Що відомо про посилення ядерних потужностей КНДР?

Кім 3 червня відвідав, як стверджують північнокорейські ЗМІ, новий завод з виробництва ядерних матеріалів. Його місце розташування приховують.

Аналітики заявили, що він може бути частиною комплексу Йонбен – ключового елементу ядерної програми КНДР.

На фотографіях, опублікованих Центральним інформаційним агентством Кореї, Кім оглядає, ймовірно, установку зі збагачення урану.

Як пише Bloomberg, це повідомлення з'явилося на тлі спроб адміністрації Трампа продовжити мирні переговори з Тегераном, навіть попри те, що США та Іран обмінялися ударами протягом останніх кількох днів.

Напруженість на Близькому Сході спонукала США перекинути деякі військові ресурси до цього регіону з Азіатсько-Тихоокеанського регіону за останні місяці.

Також про новий ядерний завод заговорили на тлі спекуляцій про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Пхеньян.

Коли Сі востаннє відвідував Північну Корею у 2019 році, президент Китаю сказав Кіму, що світ хоче, щоб він досяг прогресу в ядерних переговорах зі США.

Сам Кім зустрічався із Трампом тричі протягом першого терміну американського президента, але останньому так і не вдалося переконати північнокорейського лідера скоротити свою ядерну програму.

А тепер, згідно з повідомленням Центрального агентства національних новин, Кім заявив, що виробничі потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів збройового класу зросли більш ніж удвічі за останні 5 років.

У МАГАТЕ раніше цього року уже попереджали, що КНДР значно збільшила свої можливості з виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових об'єктах.

Оскільки ядерні амбіції Ірану фактично обмежуються, Північна Корея, схоже, налаштована підкреслити, що вона вже фактично є ядерною державою,

– зауважив Ян Му Джін, професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі.

До слова, на тлі постійних загроз Південна Корея планує будівництво свого першого атомного підводного човна.

Щоправда, він не матиме ядерної зброї. Просто ядерні силові установки має переваги над звичайними дизель-електричними.